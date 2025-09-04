Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El humo de los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza. Afp

Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Trump presiona a las dos partes para que aprueben un acuerdo integral que suponga la liberación de todos los rehenes

Mikel Ayestaran

Estambul

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:26

Después de 23 meses de negociaciones indirectas a través de mediadores como Catar, Egipto y Estados Unidos, Benjamín Netanyahu rechaza cualquier tipo de acuerdo y ... sólo acepta la rendición de Hamás. Donald Trump parece dispuesto a presionar a todas las partes y escribió el miércoles en Truth: «Díganle a Hamás que devuelva INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (¡no 2, ni 5, ni 7!), y las cosas cambiarán rápidamente. ¡TERMINARÁ!» Los islamistas reaccionaron con un comunicado en el que se mostraron dispuestos a «llegar a un acuerdo integral en el que todos los prisioneros enemigos retenidos por la resistencia serán liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos por la ocupación». La postura de Hamás no convenció a Israel, que sigue adelante con sus planes de invadir Ciudad de Gaza y ya cuenta con decenas de miles de reservistas preparados para el asalto final.

