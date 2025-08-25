Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un fotógrafo herido en el ataque al hospital Nasser, en Jan Yunis. AFP

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 4 periodistas

Las autoridades de la Franja han explicado que el primer impacto afectó a la cuarta planta del complejo Nasser, en Jan Yunis, y que el segundo se produjo a la vez que llegaban las ambulancias

T. Nieva

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:53

Israel continúa con su ofensiva sobre la Franja mientras espera a tener a los 60.000 reservistas llamados a filas en sus puestos para tomar ... Ciudad de Gaza. Uno de sus últimos objetivos ha sido el hospital Nasser, en el sur del enclave, donde los ataques hebreos han matado este lunes a una quincena de personas, entre ellas cuatro periodistas, según las informaciones iniciales ofrecidas por el Ministerio de Salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

