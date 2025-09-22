Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El éxodo, como el que estos días protagonizan los residentes de Gaza City que huyen por la costa al sur, es una constante de esta guerra. Reuters

Anatomía de un genocidio

El informe de la ONU que atribuye a Israel una operación de exterminio en Gaza repasa minuciosamente informes forenses, testimonios de testigos y discursos de políticos y militares

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53

La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda», decía Bertrand Russell. Y en la de Gaza, cada día quedan menos. Para mitad de ... esta semana, Israel decía haber demolido a bombazos 16 edificios de unos 12 pisos de altura solo en Ciudad de Gaza. Los niños corrían asustados tapándose los oídos. Algunos quedaban bajo los escombros. En esa guerra contra el terrorismo de Hamás en la que todo vale, nadie esperaba que los más inocentes salieran ilesos, pero lo que los médicos han ido encontrando no han sido solo heridas de metralla, sino balas de francotiradores directas a la cabeza, «incluyendo a niños de corta edad que sostenían banderas blancas improvisadas en rutas de evacuación»».

