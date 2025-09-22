Anatomía de un genocidio

La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda», decía Bertrand Russell. Y en la de Gaza, cada día quedan menos. Para mitad de ... esta semana, Israel decía haber demolido a bombazos 16 edificios de unos 12 pisos de altura solo en Ciudad de Gaza. Los niños corrían asustados tapándose los oídos. Algunos quedaban bajo los escombros. En esa guerra contra el terrorismo de Hamás en la que todo vale, nadie esperaba que los más inocentes salieran ilesos, pero lo que los médicos han ido encontrando no han sido solo heridas de metralla, sino balas de francotiradores directas a la cabeza, «incluyendo a niños de corta edad que sostenían banderas blancas improvisadas en rutas de evacuación»».

No eran víctimas colaterales, sino el objetivo deliberado de un «genocidio» que pretende acabar con los palestinos como grupo, ha determinado la Comisión Internacional Independiente de la ONU para la Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. «Ha sido casi a diario que llegaban niños al hospital con disparos de bala en la cabeza», observa el informe en su página 63, tras entrevistar a un extenso número de médicos que trataron a menore en Urgencias. Uno de ellos contó que en el curso de cuatro horas vio llegar a seis niños de entre 5 y 12 años «todos con un solo disparo de bala en la cabeza», continúa el informe en su apartado 'Ataque directo a niños'».

Los padres contaron a los profesionales médicos que en el momento de recibir los disparos los pequeños estaban solos o acompañados de adultos desarmados que no recibieron ni un solo rasguño. «Muchos han quedado con daño cerebral permanente e incurable», relatan los médicos entrevistados. Al menos una niña de año y medio estaba en los brazos de su madre cuando recibió el disparo de un dron o francotirador. Los forenses que revisaron las radiografías confirmaron este análisis y los expertos militares determinaron que el alto número de casos hace que cualquier explicación de accidente resulte inverosímil.

De media, en el primer año y medio de la matanza iniciada el 7 de octubre de 2023 por Hamás, diez niños han perdido diariamente una o dos piernas en las explosiones. La mayoría de esas amputaciones se han llevado a cabo sin anestesia porque no ha habido suministros médicos. Al seguir creciendo necesitarán entre ocho y doce operaciones. Sin prótesis, fisioterapia, servicios médicos, sillas de ruedas, o tan siquiera casas, en éxodo por calles llenas de escombros, «muchos dicen que ojalá la próxima bomba les caiga encima y ponga fin a su tortura», contó un cirujano a los investigadores.

Las víctimas 65.150 palestinos han fallecido en Gaza desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023. También se contabilizan 167.000 heridos. 2.000 civiles al menos, han sido asesinados en la capital de la Franja, Gaza City, en apenas una semana, desde que el ejército iniciara su ocupación.

«La persecución generalizada y sistemática de los niños forma parte de una estrategia para destruir la continuidad biológica y la existencia futura del grupo palestino en Gaza», han decidido los miembros de la Comisión Independiente, en un informe que apoyará el caso por crímenes de guerra que tiene en marcha la Corte Penal Internacional de La Haya. El documento ha sido publicado esta semana por la ONU y le ha servido de base para declarar que la guerra en La Franja es un «genocidio».

El bombardeo sistemático de hospitales de maternidad y de clínicas de fertilidad es también parte de esa estrategia para acabar con generaciones futuras, detalla el apartado sobre 'Violencia reproductiva', sin contar el impacto de la hambruna en 17.000 mujeres embarazadas o lactando y 70.000 niños menores de 5 años.

Una nación es «responsable»

Se cumple así, según Naciones Unidas, la primera condición de un «genocidio» (dolus specialis): la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo protegido: étnico, racial, nacional o religioso. El llamado a cometer ese genocidio es también un acto penado por la Convención de Ginebra (actus reus). La comisión presidida por la sudafricana Navi Pillay, juez del Tribunal Penal de Ruanda, observa que ese llamado no tiene que ser necesariamente explícito, pero tampoco sugerencias vagas.

Para valorar el contenido de esos discursos hay que tener en cuenta el contexto cultural y lingüistico que permitiría a entender esos llamados en clave de exterminio. Los discursos del presidente, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamin Netanyahu; y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, proporcionan a la comisión el contenido para cumplir con esa condición.

El proceso comienza con deshumanizar a esos «animales humanos», les llamó Gallant el 9 de octubre de 2023, dos días después de que los terroristas de Hamás violaran, mutilaran y asesinaran a más de 1.200 israelíes -y secuestrasen a 240- que residían cerca de la frontera de Gaza en un ataque sorpresa. Gallant utilizó ese término al conminar a sus tropas a «actuar de acuerdo a ello» en la operación contra los milicianos.

Las claves Víctimas. Al equipo le llamó la atención la cantidad de niños ingresadosen los hospitales con disparos en la cabeza.

Los discursos. «Animales humanos», «pulverizar cada pedazo de tierra» o «eliminaremos todo» son frases que han pesado en la investigación.

Resultado. Las conclusiones afirman que se cumple la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo de población protegido.

El presidente Herzog matizó cuatro días después que «toda una nación es responsable» de los ataques terroristas del 7 de octubre. «No es cierta esa retórica de que los civiles no estaban al corriente, ni involucrados. Podían haberse sublevado», justificó Netanyahu el 28 de ese mes, cuando invocó en un discurso televisado a Amalek, una nación que atacó a los israelitas en su huida de Egipto, que se presenta en algunos pasajes bíblicos como un símbolo de la agresión despiadada e inesperada.

La Comisión recuerda que, en una conferencia de prensa, Netanyahu hizo votos de infligir «una venganza feroz» en una «ciudad perversa» que prometía «convertir en escombros», como ha hecho. «Le digo a los residentes de Gaza: marcharos ahora porque actuaremos con contundencia en todas partes». También añade el informe que el ministro de Defensa dijo a las tropas el 10 de octubre que «Gaza no volverá a ser lo que era. Eliminaremos todo». Y añade que el general brigadier David Bar Khalifa, comandante de la 36 división acorazada, arengó a sus tropas ese 29 de octubre «a pulverizar cada pedazo de tierra maldita. No volveremos hasta que sea totalmente aniquilado», les ordenó. En un vídeo publicado en la red X el 4 de enero de 2024, las fuerzas israelíes de la Brigada Binyamim bailan y cantan «dejad que se quemen los pueblos», sin que la investigación concluyese en ninguna orden disciplinaria. «Cada casa arderá», promete otro soldado de las Fuerzas de Defensa con un libro de la Torá en otro de los vídeos.

Muertos en las evacuaciones

La comisión ha revisado cuidadosamente los discursos públicos para concluir que la actuación de los soldados en diversas masacres documentadas respondía a órdenes de Estado, pero no se ha basado solo en los discursos, sino también en las circunstancias que rodeaban los actos.

«Es una matanza masiva de civiles, con independencia del nombre que se le dé» Antonio Guterres ONU

«Naciones Unidas pone excusas y miente sobre el Estado de Israel» Benjamín Netanyahu Israel

«En todos los casos analizados por la Comisión en relación a los ataques cometidos en las rutas de evacuación, ha encontrado que las fuerzas de seguridad israelíes tenían conocimiento claro de la presencia de civiles palestinos en áreas designadas como seguras, pero aun así dispararon y mataron a civiles, incluyendo niños».

Layan Hamada, de 15, y su hermano de cinco años y medio, sobrevivieron a los disparos de los tanques que mataron a toda su familia -sus padres y cuatro hermanos- cerca de una gasolinera en el barrio de Tel al Hawa de la Ciudad de Gaza el 29 de enero del año pasado. Mientras pedía ayuda e informaba de que aún había un tanque en los alrededores, se oyeron disparos y se cortó la llamada. «Layan probablemente fue asesinada alrededor de esa hora. Las fuerzas israelíes también dispararon contra la ambulancia que se envió». Su hermano pequeño siguió vivo más de tres horas «y finalmente murió».