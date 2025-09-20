Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El humo de los incendios cubre Gaza City, donde aún queda medio millón de residentes. EFE

Hamás amenaza con convertir Gaza City en un «cementerio de soldados»

El ejército israelí teme que mueran rehenes mientras EE UU arroja un halo de pesimismo al creer que quedan menos de una decena con vida

T. Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:00

Hamás volvió a publicar este sábado fotografías de los rehenes que continúan en su poder con una leyenda que aconsejaba a sus familias despedirse de ... ellos. «Debido a la negativa de Netanyahu y a la capitulación de Eyal Zamir (jefe del Estado Mayor hebreo), una imagen de despedida mientras comienza la operación militar en la ciudad de Gaza», es el mensaje que acompaña a las imágenes, que ya habian sido divulgadas en las primeras horas de la invasión de la capital de la Franja. La milicia difundió las fotos el mismo dia en que se convocaron nuevas manifestaciones contra el primer ministro, que atrajeron a decenas de miles de manifestantes en todo el país, algunas de ellas acompañadas de mensajes muy duros contra el jefe del Gobierno. «Netanyahu pasará a la Historia como un asesino», proclamó la madre de un rehén en una de las concentraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10 Las mejores cremas antiarrugas, según la OCU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás amenaza con convertir Gaza City en un «cementerio de soldados»

Hamás amenaza con convertir Gaza City en un «cementerio de soldados»