El ministro de Defensa británico, John Healey, habla en una conferencia de prensa conjunta, flanqueado por su homólogos de Italia y Alemania. Reuters

Reino Unido plantea a sus socios europeos reforzar la defensa aérea de la OTAN en Polonia

El ministro de Defensa británico plantea en una reunión con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Varosvia la necesidad de «estar preparados para responder de forma colectiva» a la escalada de agresión de Moscú

Ivannia Salazar

Londres

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:35

El ministro de Defensa británico, John Healey, anunció este miércoles en Londres que ha solicitado a las Fuerzas Armadas que estudien «todas las opciones posibles ... para reforzar la defensa aérea de la OTAN sobre Polonia» después de que varios drones rusos atravesaran el espacio aéreo polaco durante la madrugada de este miércoles. Healey, que habló tras una reunión con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Polonia en el marco del grupo E5, recalcó que el Reino Unido no puede permanecer indiferente ante lo que calificó como una escalada de la agresión de Moscú. «Tenemos que estar preparados para responder de forma colectiva. Rusia está poniéndonos a prueba con acciones temerarias, peligrosas y sin precedentes. Una vez más nos mantendremos firmes», afirmó en una comparecencia junto a sus colegas europeos.

