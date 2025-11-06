Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militares polacos durante una sesión de entrenamiento. EFE

Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

El Gobierno avanza que «la mayor formación en defensa de la historia del país» estará dirigida a «todos los ciudadanos» para no estar desprevenidos, «como le ocurrió a Ucrania» con la invasión

T. Díaz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Ante el temor de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine traspasando sus fronteras, Polonia ha decidido dar un paso más para blindarse ante ... un hipotético escenario bélico con Moscú. Varsovia, convertido ya en el tercer mayor ejército de la OTAN al destinar a gasto militar el 4,7% de su PIB, más que ningún otro miembro de la Alianza, se ha propuesto ahora entrenar militarmente a unos 500.000 voluntarios hasta finales de 2026. Se trata de «la mayor formación en defensa de la historia del país», según ha anunciado este jueves el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  8. 8 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa