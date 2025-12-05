Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones

En la misma sesión en la que se dio luz verde al servicio militar voluntario, el Parlamento alemán aprobó el viernes la reforma de ... las pensiones, un polémico proyecto de ley que amenazaba con reventar la coalición de gobierno encabezada por el cristianodemócrata Friedrich Merz. Los diputados conservadores más jóvenes, representantes de la generación que más afectada se verá por la reforma, habían amenazado con votar en contra de la propuesta de sus mayores.

El líder de ese grupo, el joven democristiano Pascal Reddig, de 30 años, tuvo una breve intervención ante el plenario en la que criticó que se apruebe un gasto vinculante para unas promesas de reforma indefinidas. «El país reclama una agenda sincera», dijo con la vista puesta en Merz. Al final, 319 diputados votaron a favor –tres más de los que suma la mayoría gubernamental–, 225 en contra y 53 se abstuvieron.

El canciller había vaticinado antes de la votación de que la reforma saldría adelante. Un optimismo que compartía la ministra federal de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas, responsable de la redacción de las reformas. El plan, sin embargo, fue criticado por todos los partidos de la oposición.

«Menos dinero en los monederos»

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) calificó de «miserable» la pensión media de 1.124 euros al mes y portavoz de Asuntos Sociales en el Bundestag, Gerrit Huy, afirmó que la ley aprobada es un «remiendo que pospone los problemas». Si cada joven «tuviera dos o tres hijos» se acabarían los problemas.

Entscheidung getroffen. Unser Altersversorgungssystem bleibt berechenbar, gerecht und vor allem: Es wird reformiert. pic.twitter.com/9KcwDt3pok — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 5, 2025

Desde La Izquierda, Heidi Reichineck criticó que la reforma hará que «21 millones de personas tengan a final de mes menos dinero aún en sus monederos» y recordó que uno de cada cinco pensionistas vive en la pobreza. Pese a todo, el líder de los conservadores en la Cámara Baja, Jens Spahn, se mostró satisfecho con el resultado de la votación y aseguró que es fruto de los acuerdos de la coalición.