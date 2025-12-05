Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de las fuerzas armadas alemanas. AFP

Alemania aprueba la 'mili' voluntaria entre protestas estudiantiles

Los jóvenes nacidos a partir de 2008 serán llamados a filas para realizar el servicio a cambio de 2.600 euros mensuales

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:50

Comenta

Acompañado por las protestas de miles de estudiantes de enseñanza media en un centenar de ciudades germanas, el Bundestag, el Parlamento federal, aprobó este viernes ... la ley para la reintroducción del servicio militar en Alemania, inicialmente de carácter voluntario, aunque con la puerta abierta a su conversión en obligatorio en el caso de que no se consiga reclutar un número suficiente de jóvenes para lograr dotar a las fuerzas armadas del personal suficiente para el cumplimiento de sus objetivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania aprueba la 'mili' voluntaria entre protestas estudiantiles

Alemania aprueba la &#039;mili&#039; voluntaria entre protestas estudiantiles