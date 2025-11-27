Francia implanta el servicio militar voluntario

«El miedo no sirve para evitar los peligros. La única manera de hacerlo es prepararse para ellos». Con estas palabras, el presidente francés, Emmanuel ... Macron, justificó este jueves la creación de una 'mili' voluntaria que empezará a partir del verano del año que viene. Como se había filtrado y comentado los últimos días en medios galos, Francia sigue el ejemplo de Alemania, Bélgica o Rumanía y apuesta por un servicio militar voluntario que solo integrarán aquellos jóvenes de 18 o 19 años que se decanten por ello. Este anuncio desde la base de Varces, en la zona de los Alpes, supone la recuperación de una formación castrense que el país vecino había suprimido en 1996.

«En un mundo incierto donde prima la fuerza sobre el Derecho y la guerra forma parte del presente, nuestra nación no tiene derecho al miedo, al pánico, a la falta de preparación ni a la división», dijo Macron durante un discurso con un tono grave y solemne. El acto en la base alpina en el este del territorio galo tuvo una escenografía cuidada, con decenas de jóvenes vestidos en uniforme formando parte del público detrás del presidente.

Pese a la repercusión mediática del anuncio, el arranque de esta 'mili' será progresivo e inicialmente afectará a un número bajo de jóvenes (solo 3.000). El objetivo del jefe del Estado es aumentar esa cifra a 10.000 en 2030 y llegar a los 50.000 anuales en 2035. El conocido como Servicio Nacional Voluntario durará diez meses y será remunerado con una paga inferior al salario mínimo, alrededor de los 800 euros mensuales. «En caso de una crisis mayor, (…) entonces el Servicio Nacional será obligatorio», afirmó Macron. Aunque no mencionó ni una vez a Rusia a lo largo de su discurso, sí que asoció esta medida a la nueva realidad geopolítica y a la voluntad de aumentar de los 45.000 actuales a más de 80.000 el número de reservistas del ejército galo.

Esta 'mili' voluntaria reemplazará el Servicio Nacional Universal, impulsado en 2018 por el presidente y que terminó siendo un fracaso. A pesar de que Macron había anunciado en enero de 2024 la obligatoriedad a partir de septiembre de 2026 de ese dispositivo —en que los jóvenes podían elegir entre una formación cívica o castrense— el primer ministro, Sébastien Lecornu, lo suprimió en septiembre por motivos presupuestarios y tras las duras críticas por parte de sindicatos estudiantiles. Finalmente, Francia apuesta por un programa menos ambicioso y con una vocación solo militar.