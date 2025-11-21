Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros del ejército francés patrullan bajo la Torre Eiffel.

Francia baraja implantar una 'mili' voluntaria y remunerada

La oposición se halla dividida sobre el regreso del servicio militar, pero las encuestas señalan que el 86% de los galos quiere que se recupere

María Rego

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Cuando Jacques Chirac abolió en 1996 el servicio militar obligatorio en Francia alegó que ya no tenía sentido en el «mundo moderno». No imaginaba que, ... tres décadas después de su decisión, otro inquilino del Elíseo querría recuperarlo y que incluso la inmensa mayoría de la población –un 85% de los galos, según una encuesta de Ipsos-BVA-CESI para el diario 'Le Parisien'– estaría a favor de ello. El proyecto se encuentra sobre la mesa del actual presidente, Emmanuel Macron, que ha trasladado la cuestión a un grupo de expertos para dar forma a la nueva 'mili'. Su propuesta aún no ha trascendido aunque medios franceses avanzaron el viernes sus líneas principales: un sistema voluntario, probablemente remunerado y que contará con hombres y mujeres jóvenes.

