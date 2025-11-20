Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El jefe del ejército francés, Fabien Mandon, mantuvo una reunión el lunes con Macorn y Zelenski en el Elíseo. AFP

El jefe del ejército francés reclama sacrificios al país ante la amenaza rusa

Fabien Mandon desata la polémica al pedir a los alcaldes que se preparen para una hipotética guerra y plantear que se debe «aceptar perder a los hijos» en un conflicto

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

El tradicional Congreso de los Alcaldes en Francia ha tenido este año un protagonista inesperado. A pesar de que este jueves intervino en esa cita ... anual el primer ministro, Sébastien Lecornu, la repercusión de sus palabras difícilmente superará las del jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon. El principal responsable del ejército galo pidió el martes a los ediles que le ayuden a mentalizar a la población ante una hipotética guerra directa entre los países de la OTAN y Rusia la próxima década.

