El jefe del ejército francés reclama sacrificios al país ante la amenaza rusa

El tradicional Congreso de los Alcaldes en Francia ha tenido este año un protagonista inesperado. A pesar de que este jueves intervino en esa cita ... anual el primer ministro, Sébastien Lecornu, la repercusión de sus palabras difícilmente superará las del jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon. El principal responsable del ejército galo pidió el martes a los ediles que le ayuden a mentalizar a la población ante una hipotética guerra directa entre los países de la OTAN y Rusia la próxima década.

«Disponemos de todos los conocimientos y de la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú (…). Lo único que nos falta, y en ese sentido (los alcaldes) tenéis un rol mayor, es la fuerza del espíritu de aceptar que podemos sufrir para proteger lo que somos», dijo el jefe de las Fuerzas Armadas galas. «Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a perder a sus hijos (…) y a sufrir económicamente porque las prioridades irán a la producción militar, entonces estamos en peligro», añadió Mandon.

«Tenéis que hablar de esto en vuestros municipios», subrayó durante su intervención. El responsable castrense justificó estas afirmaciones debido a un momento actual «especialmente grave». En su opinión, el Pentágono considera que una invasión de Taiwán por China en 2027 comportará una confrontación entre Estados Unidos y la potencia asiática. También advirtió de que Rusia, tras la actual guerra de Ucrania, «preparará una confrontación en 2030 con los países miembros de la OTAN». No es la primera vez que el jefe del ejército galo formula un mensaje de este estilo. Ya en octubre ante una comisión parlamentaria dijo que «Francia debe estar preparada para un conflicto en tres o cuatro años» con Moscú.

Las palabras de Mandon han generado, sin embargo, mayor controversia al haber utilizado la cruda fórmula de estar «dispuesto a perder a sus hijos». Tanto representantes de la oposición de izquierdas como de la extrema derecha la han criticado. «Quiero expresar un desacuerdo total con el discurso del jefe del Estado Mayor. No le corresponde a él pedir a los alcaldes ni a nadie prepararse para guerras que nadie ha decidido: ni el presidente, ni el Gobierno ni el Parlamento», afirmó en la red social X Jean-Luc Mélenchon, principal referente de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos). «¿Dónde está Macron? ¿Por qué permite esto?», añadió el tres veces candidato presidencial, recordando que el poder castrense está subordinado a las instituciones elegidas por la ciudadanía.

«Un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre» : annonce Ségolène Royal, dans #HDPros pic.twitter.com/NO6VyKKFMM — CNEWS (@CNEWS) November 20, 2025

«Si Francia entra en guerra, no habrá unas elecciones presidenciales. Si este es el sueño inconsciente de Macron, debe rendir cuentas y explicarlo. La Asamblea Nacional debe afrontar este problema para saber exactamente lo que sucede», dijo este jueves la exministra socialista Ségolène Royal en el plató de la cadena CNews. Sébastien Chenu, dirigente de la ultraderechista Agrupación Nacional y uno de los vicepresidentes del Parlamento, sostuvo que el general Mandon -al tratarse de un servidor público en lugar de un cargo electo- no dispone «de la legitimidad» para hacer declaraciones de este estilo, «salvo que el presidente de la República le haya pedido que lo haga y entonces sería más grave».

Reacción del Gobierno

Ante estas críticas, la titular de Defensa, Catherine Vautrin, defendió este jueves que Mandon «es plenamente legítimo de expresar las amenazas que siguen creciendo y resulta importante que los alcaldes sean sensibles al contexto actual». Ya había generado cierta polémica la revelación a finales de agosto de unos documentos por parte del Ministerio de Sanidad -dirigido entonces por Vautrin- en que pedía a los hospitales que se prepararan en caso de una guerra antes de 2026. Las autoridades defendieron entonces que su misión consiste en anticipar posibles escenarios hipotéticos, como catástrofes naturales o una guerra.

Las declaraciones del jefe del Estado Mayor han coincidido con la presentación del 'kit de supervivencia' de la Administración gala. Titulado 'Todos responsables', ese documento, que solo cuenta con una versión digital y aparece en las páginas de varios ministerios, ofrece una serie de consejos en caso de una catástrofe climática, sanitaria o nuclear. Este kit, que fue elaborado el pasado invierno, también incluye finalmente la guerra entre esos escenarios hipotéticos.