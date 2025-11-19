Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches patrulla inspección las vías férreas dañadas por el sabotaje ocurrido el domingo en el centro de Polonia. AFP

Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Las autoridades de Varsovia cierran su último consulado en Rusia y movilizan a 10.000 militares para evitar nuevos sabotajes como el ocurrido contra su sistema ferroviario

Z. Aldama

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Solo quedaba abierto en Polonia un consulado de Rusia, el de Gdansk, y pronto será historia. Varsovia anunció este miércoles que ordenará su clausura a ... la vez que el país arranca un despliegue de hasta 10.000 soldados para proteger su infraestructura crítica frente a actos de sabotaje como el sufrido el lunes en la línea férrea que une Polonia y Ucrania. Además, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió a Moscú de que su gobierno responderá a las provocaciones «y no solo por la vía diplomática».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  6. 6 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  7. 7 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»
  10. 10 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados