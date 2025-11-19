Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Solo quedaba abierto en Polonia un consulado de Rusia, el de Gdansk, y pronto será historia. Varsovia anunció este miércoles que ordenará su clausura a ... la vez que el país arranca un despliegue de hasta 10.000 soldados para proteger su infraestructura crítica frente a actos de sabotaje como el sufrido el lunes en la línea férrea que une Polonia y Ucrania. Además, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió a Moscú de que su gobierno responderá a las provocaciones «y no solo por la vía diplomática».

Sikorski denunció que Rusia está intensificando sus ataques de baja intensidad contra su país. «En los últimos días, se han producido acciones por parte de servicios extranjeros que podrían haber causado un accidente ferroviario y la muerte de muchas personas. Cuando la intención detrás del espionaje y el sabotaje es causar bajas humanas, ya estamos ante terrorismo de Estado», sentenció. Rusia respondió asegurando que reducirá sustancialmente su presencia diplomática en el país.

Barco espía en el Reino Unido

Polonia no es el único país obligado a hacer frente a amenazas rusas. El Reino Unido informó este miércoles de que un buque espía ruso, el 'Yantar', dedicado a hacer un mapa de los cables submarinos, ha entrado en varias ocasiones en sus aguas territoriales durante las últimas semanas y que, por primera vez, ha utilizado un potente rayo láser contra aviones británicos destinados a controlar sus movimientos.

El ministro de Defensa, John Healey, afirmó este miércoles que lo sucedido es una buena muestra de las nuevas amenazas a las que hace frente su país, y lanzó una advertencia al régimen ruso. «Esta acción rusa es sumamente peligrosa. Si el Yantar vuelve a adentrarse en nuestro territorio, estaremos preparados», dijo. Londres ha desplegado ya una fragata para fortalecer su posición.