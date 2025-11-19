Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un bloque de viviendas de Ternópil atacado por un misil ruso. AFP

Estados Unidos negocia en secreto con Rusia el marco de un plan de paz para Ucrania

Se trata de un documento de 28 puntos inspirado en la hoja de ruta de Gaza y, según diferentes fuentes, podría ser presentado esta misma semana

Zigor Aldama

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

Alentado por el éxito que ha cosechado su hoja de ruta para lograr la paz en Gaza, Donald Trump negocia en secreto con Rusia el ... marco de un plan para poner fin a la invasión de Ucrania con las bases que él y Vladímir Putin sentaron durante la reunión que mantuvieron en Alaska el verano pasado. Según desvelan diferentes medios estadounidenses, se trata de un acuerdo de 28 puntos divididos en cuatro grandes bloques: la paz en el país eslavo, las garantías de seguridad, la seguridad en Europa, y las futuras relaciones entre Washington, Moscú y Kiev.

