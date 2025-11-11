Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maniobras tácticas de los equipos de la OTAN, en Finlandia. EFE

El servicio militar se extiende por los países de la UE para afrontar la amenaza rusa

Bélgica es el último Estado miembro en plantear la 'mili' voluntaria ante las dificultades para ampliar su ejército

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:10

Los jóvenes belgas de 17 años se han encontrado esta semana una sorpresa al abrir el buzón: una carta en la que el Gobierno federal ... les anima a realizar el servicio militar voluntario durante doce meses con un sueldo mensual de 2.000 euros. La idea, impulsada por el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken, quiere impulsar el alistamiento al ejército y espera atraer a unos 500 reclutas que comenzarán su instrucción en septiembre de 2026. La iniciativa se alinea con los objetivos de la OTAN y de la Unión Europea (UE) para rearmar el continente ante la amenaza rusa, un camino que ya han recorrido otros diez países del bloque.

