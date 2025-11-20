La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán

La reforma del sistema de pensiones amenaza con convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los gobiernos europeos. En Francia ha hecho ... tambalearse a varios gabinetes y en Alemania acaba de poner en jaque a la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera Friedrich Merz. La propuesta del Ejecutivo de Berlín para estabilizar las retribuciones de los jubilados más allá de 2031 se ha encontrado con un inesperado obstáculo en el bloque al que pertenece el propio canciller –compuesto por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU)– cuyos jóvenes rechazan la medida al considerar que hipoteca a las futuras generaciones. Su 'no' en el Bundestag, el Parlamento germano, haría imposible aprobar el proyecto e incluso podría dinamitar la alianza gobernante.

La medida que ha evidenciado la brecha generacional entre los conservadores forma parte del acuerdo que la pasada primavera alumbró la coalición de gobierno. En ese documento se plasmó una especie de red de seguridad para los pensionistas que supondría mantener su jubilación en un 48% del salario medio hasta 2031. El problema es que la reforma presentada ahora contempla extender la iniciativa hasta 2040. Johannes Winkel, líder de los jóvenes de la CDU/CSU, calcula que esa ampliación tendría «unos costes adicionales de 120.000 millones de euros» respecto al plan inicial y teme que ese desembolso perjudique a quienes les quedan aún unas cuantas décadas por delante para abandonar el mercado laboral.

Como Winkel, de 34 años, opinan otros diecisiete jóvenes conservadores con escaño en el Bundestag, y sin el apoyo de todos ellos no habrá posibilidad alguna de que el nuevo sistema de pensiones –que promueve asimismo la jubilación activa– salga adelante. La votación está prevista para el 19 de diciembre y Merz no tiene intención, por ahora, de cambiar el guion de su proyecto. «Sí, votaré a favor con la conciencia tranquila», adelantó el canciller que, en pleno revuelo, matizó el pasado lunes que «serán necesarias correcciones a partir de 2031». «Sabemos que el nivel no puede mantenerse a largo plazo», asumió, consciente de que la numerosa generación del 'baby boom' ha comenzado a ingresar en las filas de los pensionistas, donde se encuentra ya casi una cuarta parte de la población alemana.

El líder de la CDU, con 70 años recién cumplidos, no se enfrenta a un escenario fácil ya que su compañero de gobierno, el SPD, no se muestra dispuesto a hacer concesiones. «Que quede bien claro: esta ley no se modificará», advirtió el socialdemócrata Lars Klingbeil, que tiene en sus manos precisamente la cartera de Finanzas. Los jóvenes conservadores tampoco piensan renunciar a sus objetivos: «Nos mantendremos firmes en esta cuestión».