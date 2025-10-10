Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela»

Helena Rodríguez

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:02

La Academia noruega ha anunciado este jueves en Estocolmo que el Premio Nobel de la Paz 2025 es para la opositora venezolana María Corina Machado. ... El comité la ha elegido por «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». Según el comunicado, leído por el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, Machado, que lleva casi un año en la clandestinidad por la represión del régimen de Nicolás Maduro, «ha inspirado a millones de personas», «ha conseguido unir a la oposición» y «se ha mantenido firme frente a la militarización del país».

