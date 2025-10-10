Sánchez guarda silencio mientras el PP señala los vínculos de Zapatero con Maduro

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un terremoto en la política española, donde el capítulo venezolano, tan ... presente en otras épocas, vuelve a irrumpir con fuerza incomodando sobremanera al Gobierno y al PSOE e insuflando al PP nuevos bríos para denunciar los vínculos socialistas con el régimen de Nicolás Maduro y, sobre todo, del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Tal es la incomodidad que Pedro Sánchez evitó este viernes pronunciarse en sus redes sociales para felicitar a Corina o valorar la decisión de la academia noruega.

El encargado de dar voz al Ejecutivo volvió a ser Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, subrayó el papel que jugó España en su liberación cuando estuvo encarcelada en su país. En declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, sede del ministerio, recalcó que España «trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión». En todo caso matizó que no le corresponde a él valorar la decisión tomada por el comité que otorga el Nobel, aunque precisó que España es un país comprometido con los derechos humanos, la democracia y la paz.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la ocasión para redoblar sus críticas contra Pedro Sánchez a través de un duro comunicado. «El Nobel de la Paz 2025 no sólo honra una hazaña personal. Lanza un decisivo mensaje al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía. Por eso Sánchez aún no la ha felicitado. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia. España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero».

Todos los cargos del PP salieron en tromba para poner en evidencia los vínculos de Zapatero con el régimen chavista en un momento, además, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado su mirada hacia Caracas para combatir su «narcotráfico». Un Trump, por cierto, que horas antes arremetió contra Sánchez por no gastar lo suficiente en la OTAN.

Justicia Bolaños destaca el «intenso trabajo» del Ejecutivo para liberarla cuando fue detenida

Feijóo «El camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía»

Podemos «El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total», ironiza Pablo Iglesias

Quien también felicitó a María Corina Machado fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, que lleva tiempo pugnando con el PP para liderar la causa de la oposición venezolana desde Madrid. «Es una mujer que encarna el coraje absoluto y la esperanza de millones de personas que creemos en la libertad», recalcó.

«Que se lo den a Hitler»

Nada que ver, sin embargo, con lo manifestado desde Podemos. «La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total», abundó el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Pero lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela y mantiene abierta una crisis diplomática con el país caribeño. De hecho, en septiembre de 2024, meses después de los comicios bajo sospecha celebrados el 28 de julio, Caracas llamó a consultas a su embajadora en Madrid después de unas declaraciones en las que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó de «dictadura» al Ejecutivo de Maduro.

Moncloa había intentado evitar el choque desde que Edmundo González Urrutia pidió asilo en España. Pero el hecho más grave ocurrido durante todo este episodio de tensión fue la detención de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, ambos originarios del País Vasco. Fueron arrestados cerca de la frontera con Colombia por estar vinculados presuntamente con un complot orquestado por la oposición para asesinar a Maduro y otros dirigentes chavistas. Según Caracas, los dos pertenecerían al CNI, extremo que ha negado en todo momento el Gobierno, asegurando que no trabajan para ningún organismo del Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en varias ocasiones en que ambos «están bien» y reciben asistencia consular constante, pero se desconoce su situación jurídica.