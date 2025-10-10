Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Corina Machado. EFE

María Corina, la 'dama de hierro' que atormenta a Maduro

Inhabilitada durante tres lustros por el régimen chavista para presentarse a las elecciones, la política liberal se mantiene desde la clandestinidad como el icono del cambio social y político en Venezuela

Dagoberto Escorcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:36

Comenta

María Corina Machado es tan clandestina en su propio país, Venezuela, que la concesión del Nobel de la Paz no había llegado a sus medios ... digitales ni siquiera una hora después de su concesión. Los cierres de última hora recogen la apelación de Caracas a la ONU para protegerse de la guerra al narco emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero María Corina, la «esperanza» para el futuro de su tierra, sigue oculta.

