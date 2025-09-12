Francia convoca al embajador ruso tras la incursión de los drones en Polonia

Francia reacciona a nivel diplomático y militar tras la incursión de los drones rusos en Polonia. París ha convocado este viernes por la mañana al ... embajador de Rusia en la capital gala. «Vamos a decirle que no nos dejaremos intimidar», ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista radiofónica en la que ha anunciado esta medida. «La OTAN y sus aliados tienen una vocación defensiva y disuasiva que es la más potente del mundo. Hace falta que (Moscú) deje de ponernos a prueba e intimidarnos», ha añadido en declaraciones a France Inter, la emisora más escuchada en el país vecino.

Tras la incursión de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles, el Gobierno francés ha reaccionado con la misma contundencia que sus socios comunitarios. La convocatoria del embajador ruso en París tiene lugar pocas horas después de que el presidente galo, Emmanuel Macron, anunciara el jueves por la noche el envío de tres aviones Rafale para reforzar la defensa aérea de Polonia. «La seguridad del continente europeo es nuestra principal prioridad. No cederemos ante las intimidaciones crecientes por parte de Rusia», afirmó en la red social X.

Según Barrot, que actualmente se encuentra en funciones debido a la dimisión esta semana del Ejecutivo de François Bayrou, «estas incursiones son absolutamente inaceptables. (…) Ya sean accidentales o no lo sean, el año pasado hubo 15 incursiones de aparatos rusos que afectaron a territorios europeos o de la OTAN». El dirigente galo ha defendido que lo ocurrido «forma parte de una estrategia deliberada por parte de Rusia para ponernos a prueba». De esta manera, se ha desmarcado de la posición del presidente estadounidense, Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca quitó hierro el jueves a este grave incidente afirmando que «podía deberse a un error» por parte de Moscú.

Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN.



Francia ha sido este año uno de los países de la Unión Europea más activos a la hora de tratar de influir en los intentos de negociaciones entre Moscú y Kiev -hasta ahora completamente fallidos- para acabar con la guerra de Ucrania. Macron anunció la semana pasada que una veintena de Estados están dispuestos a enviar soldados o formar tropas ucranianas en caso de un acuerdo de paz o tregua. Este voluntarismo galo, junto con el apoyo armamentístico al país invadido, no solo han comportado la agresividad retórica de Moscú, sino también una proliferación de las acciones de desestabilización en territorio galo.