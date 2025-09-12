Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Tusk y Emmanuel Macron en un encuentro en París el año pasado. Reuters

Francia convoca al embajador ruso tras la incursión de los drones en Polonia

El ministro de Asuntos Exteriores asegura que «no vamos a dejarnos intimidar» por Moscú y considera que lo ocurrido «forma parte de una estrategia deliberada»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:46

Francia reacciona a nivel diplomático y militar tras la incursión de los drones rusos en Polonia. París ha convocado este viernes por la mañana al ... embajador de Rusia en la capital gala. «Vamos a decirle que no nos dejaremos intimidar», ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista radiofónica en la que ha anunciado esta medida. «La OTAN y sus aliados tienen una vocación defensiva y disuasiva que es la más potente del mundo. Hace falta que (Moscú) deje de ponernos a prueba e intimidarnos», ha añadido en declaraciones a France Inter, la emisora más escuchada en el país vecino.

