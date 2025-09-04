Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron presiden la reunión de la Coalición de Voluntarios en París. EFE

Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

La reunión de la Coalición de Voluntarios en París se ha cerrado con este acuerdo a la espera de conocer la implicación de EE UU en las garantías de seguridad a la exrepública

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:33

Europa, Ucrania y Estados Unidos aumentan la presión sobre Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este jueves que «26 países están dispuestos» a enviar ... soldados para dar seguridad terrestre, marítima y aérea a la exrepública soviética tras un hipotético acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. El jefe del Estado galo hizo este anuncio después de la cumbre celebrada en París de la llamada Coalición de los Voluntarios, compuesta por 35 naciones, la gran mayoría de ellas europeas. Copresidido por Macron y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el encuentro contó con la presencia de otros ocho dirigentes y el resto participó por videoconferencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  4. 4 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  5. 5 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  6. 6 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  7. 7 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz