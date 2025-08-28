Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz»

M.L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:44

Al menos diez personas han muerto como consecuencia de un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev, según ha informado el presidente ... de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz». Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, asegura que se encuentra «horrorizado» por una nueva serie de ataques rusos contra Kiev. Entre los edifcios dañados se encuentra el de la misión de la Unión Europea en la capital, según ha informado el jefe del Consejo Europeo, António Costa, en redes sociales.

