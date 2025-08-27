Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Soldados rusos muestran banderas para demostrar sus avances en Dnipropetrovsk Reuters

Ucrania reconoce que tropas rusas han entrado en la región de Dnipropetrovsk

Es la primera vez que Kiev admite la presencia del invasor en esta región central, fuera de las cuatro que Moscú quiere anexionarse

Zigor Aldama

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:44

Vladímir Putin diseñó su Operación Militar Especial para lograr la capitulación de la capital de Ucrania, Kiev, en cuestión de pocos días. Un mes después ... de intentarlo desde las inmediaciones, las tropas rusas fueron expulsadas y, desde mediados de 2022, los enfrentamientos se han concentrado sobre todo en las cuatro regiones que Moscú se anexionó mediante una reforma constitucional: las dos que componen el Donbás -Lugansk y Donetsk-, Jersón y Zaporiyia. La primera ya está bajo control total de Putin, mientras que sus soldados avanzan poco a poco en la segunda y están estancados en el resto.

