Soldados ucranianos disparan una pieza de artillería. Reuters

Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

El Kremlin rebaja las expectativas, rechaza celebrar el encuentro en Europa y vuelve a poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:21

Volodímir Zelenski está listo para mantener una reunión con Vladímir Putin para negociar un alto el fuego o la paz. Eso sí, el presidente de ... Ucrania exige conocer de antemano cuáles son las garantías de seguridad que Occidente ofrece a su país. «Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad en un plazo de siete a diez días», explicó Zelenski este jueves. Con esa propuesta sobre la mesa, el mandatario avanzó que podría reunirse con su homólogo ruso «en una semana o dos», marcando así un hito al que se podría sumar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el lunes discutió cómo proteger al país invadido con seis líderes europeos y el secretario general de la OTAN.

