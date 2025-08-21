Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. AFP

Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?

Trump presiona para que el encuentro se celebre cuanto antes, pero el Kremlin no tiene tanta prisa y ni siquiera hay acuerdo sobre la sede

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:17

En diplomacia, las cuestiones formales pesan a veces tanto o más que el fondo. Vladímir Putin, por ejemplo, casi nunca cita por su nombre a ... Volodímir Zelenski. El presidente de Rusia considera «ilegítimo» a su homólogo ucraniano. Desde el inicio en 2022 de la invasión de las tropas del Kremlin, el Gobierno de Moscú ha repetido que negociar directamente con Zelenski sería indigno. En la televisión rusa le califican de «payaso», en referencia a su pasado como actor y humorista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?

Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?