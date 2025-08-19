Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Keir Starmer y Emmanuel Macron, en un momento de la cumbre celebrada el lunes en Washington. EP

Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin

El Kremlin no rechaza la cita pero considera que debe prepararse «minuciosamente» y reclama, además, la protección de sus propios «intereses de seguridad»

María Rego

María Rego

Martes, 19 de agosto 2025, 12:38

Rusia ha rebajado las expectativas sobre un posible proceso de paz en Ucrania que generó la cumbre celebrada en la Casa Blanca. Serguéi Lavrov, su ... ministro de Exteriores, ha sido el encargado de arrojar un jarro de agua fría sobre el aparente optimismo que se respiró en el encuentro al sugerir que aún habrá que esperar para ver a los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, sentados a una misma mesa. Moscú no rechaza la cita, pero subraya que debe prepararse «minuciosamente», algo en lo que Donald Trump estaría ya inmerso. De hecho, el líder republicano habría telefoneado el lunes al jefe del Kremlin, lo que interrumpió la conversación con sus invitados durante al menos 40 minutos.

