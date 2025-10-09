Fracasan las dos mociones de censura de la Eurocámara contra Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado sin sorpresas las dos mociones de censura presentadas en su contra por la ... ultraderecha y la extrema izquierda. Las iniciativas estaban condenadas al fracaso ya que el grupo mayoritario de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo, y los socios de coalición -los socialdemócratas y liberales- anunciaron que respaldarían el gabinete de la política alemana.

En el debate previo a la votación, el lunes, quedaron claros los puntos de fricción para el grupo de los Patriotas por Europa (del que forma parte la formación de Marine Le Pen, Salvini, Vox y Orbán). El grupo ultraderechista criticó a la alemana por cerrar un acuerdo comercial con EE UU que supone «una derrota» para Europa. Su portavoz, Joan Bardella señaló que Von der Leyen «está dando todo a nuestros competidores: nuestras fábricas, nuestros trabajos... y condenando a nuestras empresas».

Para el grupo de La Izquierda, la presidenta de la Comisión ha aceptado «todas las demandas» del presidente estadounidense Donald Trump y no ha actuado ante la ofensiva israelí sobre Gaza. La eurodiputada del grupo, Manon Aubry fue más allá y acusó a la alemana de «complicidad con el genocidio».

Socialdemócratas y liberales, socios de gobierno del PPE, aseguraron que apoyarían a la alemana, pero que su respaldo «no es incondicional». La portavoz del grupo S&D, Iratxe García, advirtió de que «la Comisión Europea no puede sostenerse con aquellos que niegan el cambio climático o la violencia machista» e instó a la política alemana a decidir «entre enemigos antieuropeos o aliados europeos». «Nuestro apoyo no es incondicional. Queremos ver los frutos», zanjó.

El mensaje de los liberales fue similar. Su líder, Valérie Hayer, aprovechó su intervención para llamar «trolls» a la extrema derecha y la extrema izquierda, pero admitió que «la mayoría proeuropea no funciona». Ante esta situación, pidió a la Comisión que «mire hacia el centro, no hacia los extremos».