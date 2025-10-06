Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención en una conferencia tecnológica en Italia. AFP

Von der Leyen se enfrenta a dos mociones de censura del Parlamento Europeo

La ultraderecha califica de «derrota» el acuerdo comercial con EE UU, mientras la extrema izquierda censura la «inacción» sobre Gaza

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:50

Comenta

La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, encara una semana complicada en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tras salir airosa de ... una moción de censura contra su Ejecutivo en julio, la política alemana enfrenta otras dos iniciativas en su contra, presentadas por el grupo ultraderechista de los Patriotas por Europa y por el grupo parlamentario de La Izquierda. Aunque estas dos mociones -que se votarán el jueves a mediodía- están condenadas al fracaso, pondrán a prueba una vez más la confianza de la Eurocámara en Von der Leyen, cuya gestión ha sido muy criticada incluso por los partidos de la gran coalición que respalda a su gabinete.

