La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen propone adelantar un año la desconexión del gas ruso por la presión de Trump

La Comisión Europea avanza un año su planes para desconectarse de Moscú, inicialmente previsto para finales de 2027

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:20

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, la Unión Europea ha puesto en marcha dieciocho rondas de sanciones contra Rusia. ... Estas medidas, una a una, han ido castigando a mandatarios rusos, a la flota fantasma, han servido para evitar el acceso de Moscú a ciertas tecnologías... Ahora Bruselas tiene la mirada puesta en el sector energético, cuyos beneficios siguen financiando el conflicto en Ucrania, y apuesta por prohibir todas las importaciones de petróleo y gas ruso a la Unión Europea (UE), acelerando sus planes de desconectarse de la energía del país -inicialmente previsto para finales de 2027-. La nueva fecha planteada por Bruselas es el 1 de enero de 2027.

