Donald Trump hace un gesto de saludo al poner fin este jueves a su visita oficial al reino Unido. AFP

Trump admite que Putin le ha decepcionado y que la guerra de Ucrania es más compleja de lo que creía

El presidente estadounidense admite durante su visita en Londres que pensaba que su relación con el jefe del Kremlin le ayudaría a poner fin a la invasión de forma rápida y sencilla

Ivannia Salazar

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:43

Donald Trump reconoció en la rueda de prensa celebrada en la tarde de este jueves en la residencia de Chequers junto al primer ministro británico, ... Keir Starmer, que la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto mucho más difícil de resolver de lo que él mismo había previsto y que el presidente ruso, Vladímir Putin, le ha «defraudado profundamente». El mandatario estadounidense aseguró que, al inicio de la invasión, pensó que su relación personal con el líder del Kremlin permitiría una salida rápida, pero que la realidad ha demostrado lo contrario. «Era el conflicto que pensé que sería el más sencillo de resolver, por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado», declaró.

