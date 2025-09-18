Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un edificio arrasado en Kramatorsk. Reuters

Rusia entrega los cadáveres de otro millar de soldados a Ucrania

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, asegura que unas 700.000 rusos combaten en la actualidad en la exrepública soviética

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:53

Ucrania y Rusia confirmaron el jueves un nuevo intercambio de cadáveres de soldados, uno de los pocos asuntos en los que ambos países cooperan mientras ... las negociaciones de paz permanecen estancadas. Kiev dijo haber recibido un millar de cuerpos y Moscú aseguró haber recuperado los restos de 24 militares muertos en combate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rusia entrega los cadáveres de otro millar de soldados a Ucrania

Rusia entrega los cadáveres de otro millar de soldados a Ucrania