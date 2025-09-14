Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

AFP

Más de 1.000 soldados rusos regresan del frente para presentarse a las elecciones

Hasta 81 de las 89 regiones que el país reconoce como suyas acuden este domingo a las urnas, con los veteranos de guerra como aspirantes a convertirse en la nueva élite política

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:20

Rusia celebra este domingo elecciones regionales. Hasta 81 de las 89 provincias que reconoce como suyas, incluidas las anexionadas de Ucrania, pasarán por las urnas ... para renovar su Parlamento y los puestos de gobernador y alcalde. Votarán en Altái e Irkutsk, en Siberia; Daguestán e Ingushetia, en el Cáucaso; o Komi y Arjanguelsk, en el Ártico. Y en 18 poblaciones se elegirá regidor. En total, 55 millones de personas están llamadas a participar en los comicios.

