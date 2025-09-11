Un español detenido en Alemania por atacar una empresa de armamento israelí

Cinco personas, entre ellas una de nacionalidad española, han sido detenidas en Alemania tras el ataque contra la firma armamentística israelí Elbit Systems en la ... localidad germana de Ulm, al sur del país. Todos ellos han sido acusados por la Fiscalía encargada del caso de formar parte de una organización criminal, allanamiento de morada y daños materiales, según ha anunciado este jueves un portavoz de la misma.

El lunes pasado el grupo atacó presuntamente la entrada de la empresa con bombas de humo y globos llenos de pintura, rompió ventanas y realizó varios grafitos en las paredes del edificio. El texto de estos últimos hace presumir que el ataque tuvo motivaciones políticas, ha señalado un portavoz de la Oficinma de Investigación Criminal del sureño estado federado de Baden-Württemberg.

Varios de los detenidos fueron capturados por la Policía sin ofrecer resistencia cuando ya habían entrado en el edificio. El ataque causó daños materiales superiores al millón de euros, según estimaciones de la investigación. Los participantes en el ataque, tres mujeres y dos hombres de entre 23 y 39 años de edad, tienen nacionalidad española, alemana, irlandesa y británica.

Todos ellos se encuentran en prisión preventiva. La Fiscalía no ha explicado aún a qué presunta organización criminal pertenecen, aunque según medios locales como el rotativo Südwest Presse, militan en «Acción Palestina», un grupo que fue prohibido en el Reino Unido el pasado mes de julio. En redes sociales circula un vídeo en el que uno de los detenidos viste una sudadera con el nombre de esa organización.

Historial de protestas propalestinas

El citado grupo ha participado en Alemania en varias ocupaciones o actos de vandalismo para protestar contra la guerra de Gaza y la represión del pueblo palestino por parte de Israel. Las oficinas en Berlín de la empresa armamentística israelí Elbit Systems sufrieron un ataque similar el pasado mes de mayo.

Reuters | AFP

Elbit Systems, cuya central se encuentra en la localidad israelí de Haifa, es un consorcio aeroespacial y una de las tres mayores empresas de armamento de Israel. Está especializada en la producción de drones de ataque como el «Skystriker» y sistemas de comunicación y reconocimiento, así como carros de combate y vehículos blindados, sistemas marinos de operación remota y software de espionaje.

El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, ha condenado la agresión sufrida por dicha empresa en Ulm. «Esos ataques son acciones terroristas. Hay que llamarlas por su nombre y castigarlas», escribe Prosor en un mensaje difundido a través de la plataforma X, en el que subraya que «el antisemitismo y el terrorismo no deben tener espacio en Alemania». Prosor ha acusado a los cinco detenidos de apoyar a la organización terrorista palestina Hamás.