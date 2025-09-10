Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen defiende castigar a ministros «extremistas» y la suspensión parcial del acuerdo de comercio con Israel

La presidenta de la Comisión considera que la situación en Gaza es «insostenible», aunque reconoce que «será complicado» lograr una mayoría entre los Veintisiete

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:52

La situación humanitaria en Gaza ha sido un punto central del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... Parlamento Europeo. En su discurso sobre el Estado de la Nación -que cada año refleja las prioridades del Ejecutivo comunitario para el nuevo curso político- la política alemana ha anunciado que propondrá sanciones a los ministros israelíes «más extremistas» y a colonos violentos. También ha asegurado que propondrá una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, en materia comercial para acabar con la «inaceptable situación que se vive en Gaza».

