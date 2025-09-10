Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel

Un portavoz del Departamento de Estado califica de «profundamente preocupante» el plan del Gobierno de vetar la entrada de barcos y aviones con armamento para el ejército hebreo

T. Nieva

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:00

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado este miércoles que las nueve medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez contra ... Israel por el «genocidio» de Gaza «envalentonan a los terroristas» de Hamás, como la decisión de vetar la entrada en España de barcos y aviones con armamento destinado al Ejército hebreo. «Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén», asegura el portavoz en un correo electrónico enviado a la agencia Reuters.

