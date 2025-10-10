La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

La alcaldesa alemana que el martes resultó gravemente herida tras ser apuñalada varias veces en su domicilio fue agredida por su propia hija adoptiva de ... 17 años de edad, que la maltrató y torturó en el sótano de su casa, según informa este viernes el tabloide Bild en base a detalles de la investigación policial.

La propia afectada, la política socialdemócrata Iris Stalzer, de 57 años, que se encuentra ya fuera de peligro tras ser hospitalizada en estado crítico con múltiples puñaladas en pecho y espalda ha hecho una declaración ante la policía en la que ha detallado los hechos y explicado que las agresiones comenzaron cuando madre e hija adoptiva se encontraron en la vivienda.

Al parecer, la adolescente utilizó un aerosol y un mechero para atacar a la mujer y tratar de quemarle el pelo y la ropa cuando ambas se encontraban en el sótano. La joven quería, al parecer, vengarse por causas que no han sido explicadas. Poco después agredió a su madrastra con dos cuchillos, con los que le propinó un total de 13 puñaladas que le causaron heridas de gravedad.

No ha quedado claro tampoco cómo la víctima consiguió subir a la sala desde la planta baja, donde fue encontrada cubierta de sangre e incapaz de hablar por el personal de una ambulancia que acudió al rescate. Al parecer, la propia hija adoptiva hizo la llamada de emergencia y declaró entonces que su madre había sido asaltada y atacada por varios hombres desconocidos.

La policía encontró en el lugar del crimen restos de sangre borrados, que aparentemente habían sido eliminados antes de la llegada de los agentes. Los forenses pudieron hacerlos visibles posteriormente. Los investigadores encontraron uno de los presuntos cuchillos utilizados en la agresión en la mochila del hijo adoptivo de 15 años de la política. Aún se está investigando si está involucrado en el crimen.

Según el estado actual de la investigación, la fiscalía considera que la hija es responsable de las lesiones. El fiscal jefe Bernd Halldorn declaró que, por el momento, se parte de la base de que se trata de un caso de «lesiones corporales graves» y no de intento de asesinato. La llamada de emergencia realizada por la propia hija puede interpretarse como una renuncia al delito.

Un ataque previo

Según fuentes cercanas a la investigación, Stalzer se encuentra fuera de peligro. Por el momento, no existe indicio alguno de que la agresión tenga motivaciones políticas, como llegó a pensarse en las primeras horas tras conocerse el caso. Iris Stelzer había sido elegida tan solo 10 días antes en segunda vuelta alcaldesa de la localidad de Herdecke, de 22.500 habitantes.

Sin embargo, las sospechas recayeron casi de manera inmediata en los dos hijos adoptivos de la política socialdemócrata. La declaración de que su madre había sido atacada por un grupo de desconocidos a la puerta de casa no se vio confirmada por testigo alguno. Nadie entre los vecinos había observado gente sospechosa en su calle.

Medios locales revelaron ya el martes que el pasado verano se había producido un caso de violencia familiar en el mismo domicilio. Entonces la menor de 17 años atacó también a su tutora con un cuchillo, aunque la agresión no tuvo consecuencias ni hubo denuncia alguna ante la policía y la justicia.

El día de la agresión los dos hijos adoptivos de Iris Stalzer fueron llevados a comisaría para prestar declaración, el chico esposado. El caso encendió las alarmas de gobernantes y partidos, que ante el temor de que la agresión tuviera un trasfondo político, reaccionaron inmediatamente. El propio canciller federal, el conservador Friedrich Merz, expresó su consternación y el deseo de que el caso se esclareciera lo antes posible.