Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

La joven maltrató y apuñaló a su tutora en el sótano de la vivienda de la política socialdemócrata

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:14

Comenta

La alcaldesa alemana que el martes resultó gravemente herida tras ser apuñalada varias veces en su domicilio fue agredida por su propia hija adoptiva de ... 17 años de edad, que la maltrató y torturó en el sótano de su casa, según informa este viernes el tabloide Bild en base a detalles de la investigación policial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva