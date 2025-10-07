Una alcaldesa alemana, en estado crítico tras recibir varias puñaladas

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias ... heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país. Stalzer, una abogada de 57 años que milita en las filas del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves lesiones que «ponen su vida en peligro», según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

La principal regidora de Herdecke, una localidad de 20.000 habitantes que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre. Su investidura oficial, de hecho, estaba prevista para principios de noviembre.

Según el grupo audiovisual público regional WDR, Stalzer fue apuñalada con un cuchillo «varias veces». Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, según la misma fuente. Poco después, fue hallada por uno de sus dos hijos adolescentes, tal y como ha detallado el diario 'Bild'.

El canciller del país, el cristianodemócrata Friedrich Merz, ha lamentado el «crimen atroz de Herdecke» y ha dicho «temer por la vida» de la alcaldesa. «Esperamos que consiga recuperarse por completo», ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a «sus familiares y seres queridos» y ha instado a que los hechos se investigue «con celeridad».

El motivo no está claro, pero el casoha traído a la memoria el asesinato en 2019 del presidente del gobierno local conservador Walter Luebcke, partidario de la política de refugiados de la entonces canciller Angela Merkel, quien fue asesinado a tiros por un activista de extrema derecha mientras fumaba un cigarrillo a altas horas de la noche en la terraza de su casa.