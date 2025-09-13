Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Erika Kirk habló el viernes por la noche por primera vez sobre el asesinato de su esposo. EFE

La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

Erika agradece el «apoyo» de Donald Trump y advierte de que su «llanto resonará como un grito de guerra» durante su primera intervención tras el asesinato del activista conservador

María Rego

María Rego

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25

Muchas personas se han pronunciado en los últimos días sobre la muerte de Charlie Kirk, pero hasta el viernes por la noche, con el presunto asesino ya detenido ... , no se había escuchado la voz de su esposa, Erika. «No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen ni idea», proclamó, entre lágrimas, desde el canal de streaming de Turning Point USA, la organización del fallecido que promueve ideas conservadoras entre los jóvenes. «No tienen idea del fuego que han encendido en esta mujer», insistió la emprendedora, con la que el líder trumpista tuvo dos hijos, cuyos nombres y rostros nunca han difundido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  6. 6 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  7. 7 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
  8. 8 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  9. 9 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»