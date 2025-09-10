Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento en que el trumpista Charlie Kirk recibió el impacto de bala. X

Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

El presidente estadounidense achaca a la «narrativa de la violencia que impulsan los progresistas» el ataque contra Charlie Kirk, que recibió un impacto en el cuello

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:25

En la víspera del aniversario del 11-S, Estados Unidos despertó este miércoles a la conmoción de un violento atentado, esta vez con ecos de ... violencia política. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los activistas conservadores más populares del movimiento de Make America Great Again (MAGA), fundado por el presidente Donald Trump, ha sido asesinado este miércoles en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, donde contestaba preguntas sobre pistoleros transexuales, rodeado de cientos de seguidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  9. 9

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo