Un hombre sostiene un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia. Reuters

Trump arremete contra la izquierda por el asesinato del activista conservador

La ultraderecha pide al presidente mano dura tras la muerte de Kirk, mientras republicanos y demócratas intentan apelar a la calma

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:46

«Esto es la guerra», declaró el miércoles al millón de oyentes de su podcast Alex Jones, fundador de InfoWars. Sus palabras no hubieran provocado ... los mismos escalofríos si no se hicieran eco del clamor de la ultraderecha estadounidense, apoyada por el presidente Donald Trump, que pide venganza por la muerte del activista de 31 años Charlie Kirk, asesinado el miércoles de un disparo durante un acto en la Universidad del Valle de Utah.

