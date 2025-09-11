El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

El FBI ha difundido dos imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. La Oficina Federal de Investigación afirma que se trata de «una persona de ... interés en relación con el tiroteo fatal», lo que en la jerga policial equivale a un sospechoso. En un primer momento, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos personas en el campus de la Universidad de Utah, pero este jueves han quedado en libertad tras determinarse que no tenían relación con el homicidio.

La búsqueda del criminal se ha convertido en un asunto crucial en un país que vive una profunda conmoción por el último asesinato de carácter político y la relevancia de su víctima, un personaje de indudable popularidad entre los conservadores. El propio Partido Republicano vive este asesinato con una profunda consternación y asombro. Kirk y su organización, Turning Poin USA, se situaron en el centro de la formación conservadora durante las últimas elecciones presidenciales en las que el ahora fallecido ejerción de gancho para atraer al electorado más joven.

Cientos de investigadores y agentes de distintas agencias tratan de cercar al francotirador que acabó con la vida del gurú conservador, amigo de Donald Trump y a quien se le concederá la Medalla de la Libertad Presidencial a título póstumo. El gobernador, Spencer Cox, ha prometido que las autoridades federales y estatales trabajan a contrrarreloj y advirtió al pistolero que «será capturado». «La investigación está en curso, pero quiero dejarle clarísimo a quienquiera que haya hecho esto: lo encontraremos», apostilló.

La publicación de estas imágenes trata de recabar la colaboración ciudadana y confirma el fracaso de las técnicas de reconocimiento facial que el FBI empleó en primer lugar con la esperanza de localizarle en medio de la masa de estudiantes que salieron huyendo del campus de Utah. Tampoco parece que los investigadores le hayan podido situar en otro escenario.

El sospechoso viste una camisa oscura, gorra de béisbol y gafas de sol oscuras. La camisa lleva impresa una bandera de EE UU. La apariencia parece coincidir con la del individuo al que un vídeo registró tras el disparo levantándose del tejado del Loose Center, una residencia para personas mayores situada a 130 metros del escenario, y huyendo por un edificio anexo. En una de las fotografías, aparece junto a una pared y en la segunda parece subir una escalera.

Quizá es la misma escalinata que utilizó para acceder a la azotea en la que se apostó. Porque lo que sí se ha comprobado es que el 'influencer' conservador murió de un disparo realizado desde una posición elevada y que la trayectoria de la bala encaja con la de un rifle apostado en el Loose Center. El Departamento de Seguridad Pública estatal explicó en una rueda de prensa que el sospechoso es joven y llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local), con bastante antelación a la charla. No encontró arcos detectores de metal ni grandes dispositivos de vigilancia en su camino.

Tras el disparo también tuvo suerte. El campus se llenó de inmediato de hasta ochenta vehículos de emergencia, con ambulancias, un equipo SWAT, agentes del servicio de control de armas,oficiales de Policía y efectivos de las oficinas del sheriff de varias comunidades. El camión de los SWAT incluso atravesó los jardines de la Universidad con media docena de agentes colgados en el exterior en un intento de atajar la huida del pistolero.

El equipo de operaciones especiales detuvo a un joven, pero posteriormente fue liberado, al igual que una segunda persona que tampoco tuvo que ver con el crimen. Hasta ahora nadie sabe dónde se encuentra el prófugo, aunque los investigadores confían en que esté escondido en un área no demasiado extensa debido a las dificultades para escapar de unl Estado fuertemente sometido a controles policiales.

La difusión de las fotos, según las mismas fuentes, puede ayudar a complicar sus movimientos o ser reconocido. Luigi Mangione, el asesinó de Brian Thompson, consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare, a quien tiroteó en plena calle en Manhattan en diciembre de 2024, fue detenido cinco días más tarde en un establecimiento de comida rápida en Pensilvania gracias a que un camarero le reconoció por las imágenes que se habían difundido de una cámara de seguridad callejera.