Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

La agencia de investigación difunde las imágenes en busca de colaboración ciudadana tras fracasar el reconocimiento facial y convierte su búsqueda en una prioridad absoluta

T. Nieva

T. Nieva

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:50

El FBI ha difundido dos imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. La Oficina Federal de Investigación afirma que se trata de «una persona de ... interés en relación con el tiroteo fatal», lo que en la jerga policial equivale a un sospechoso. En un primer momento, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos personas en el campus de la Universidad de Utah, pero este jueves han quedado en libertad tras determinarse que no tenían relación con el homicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk