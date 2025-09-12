Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Es un joven estudiante de 22 años relacionado con las armas desde la infancia y que había mostrado su antipatía hacia Charlie Kirk

J. Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:43

Los datos que han trascendido desde fuentes oficiales sobre el sospechoso detenido como posible autor del asesinato del influencer conservador estadounidense son, por ahora, mínimos. ... En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Cox Spencer, ha confirmado su identidad. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  6. 6

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  7. 7 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  10. 10 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón