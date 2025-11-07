Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, este viernes en la Casa Blanca. EFE

Trump se muestra dispuesto a eximir a Hungría de las sanciones por comprar gas ruso

El primer ministro Viktor Orbán aprovecha su visita a la Casa Blanca para presentarse como valedor de la paz entre Rusia y Ucrania

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:45

Viktor Orbán aterrizó en Washington con una comitiva de más de 400 personas para romper con el ostracismo al que le había sometido el Gobierno ... de Joe Biden. Con el reto de las elecciones de abril a la vista, -las primeras desde 2010 que podría perder-, el primer ministro húngaro necesitaba aprovechar el escaparate para impulsar su imagen de líder internacional capaz de obtener un trato ventajoso para su país, como lograr una exención de las sanciones estadounidenses al sector energético ruso.

