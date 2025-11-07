Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La Comisión Europea ha anunciado la medida este viernes, que responde a que Rusia supone «un riesgo mayor para la seguridad europea»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

La Comisión Europea ha decidido este viernes endurecer la concesión de visados a ciudadanos rusos, en respuesta a la deriva cada vez más violenta de ... Rusia, con su agresión a Ucrania, sabotajes a infraestructuras europeas y el uso de la migración como arma. Bruselas considera que Moscú supone «una amenaza mayor para la seguridad europea» por lo que, a partir de ahora, los ciudadanos rusos no podrán recibir una visa de múltiples entradas, sino que deberán pedir una nueva visa cada vez que viajen a territorio europeo, lo que permitirá «un escrutinio mayor y más frecuente de los solicitantes y reducir los riesgos potenciales para la seguridad».

