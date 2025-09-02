Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump señala ahora a los enemigos durante su primer mandato. AFP

Trump y su gobierno de la venganza

Críticos, adversarios políticos y excolaboradores desleales experimentan estos días la prometida revancha de Donald Trump

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:11

La venganza es un plato que se sirve frío. Donald Trump la rumió sentado en el banquillo cada día que sus enemigos políticos le hicieron ... pasar en un juzgado. Al menos así los veía él. Convencido de que le habían robado las elecciones, nunca sintió que le había llegado la hora de rendir cuentas a la Justicia. Todo era «una caza de brujas». Y con el rencor de sentirse perseguido por la oposición y traicionado por sus propios colaboradores, vio en su segundo mandato la oportunidad de vengarse y rodearse de leales.

