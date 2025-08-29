Trump retira la protección del Servicio Secreto a la demócrata Kamala Harris

El pasado 22 de agosto, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la primera mujer afroamericana candidata a la presidencia. Un año después, su adversario ... se venga de los enfrentamientos políticos que tuvieron retirándole la protección de los servicios secretos, una orden que será efectiva a partir del lunes.

La medida coincide con el comienzo el 24 de septiembre de la gira promocional de Harris por EE UU para presentar el libro en el que cuenta la historia de esa campaña, '107 Días'. En las 15 paradas que comienzan en Nueva York y acabarán el 20 de noviembre en Miami, Harris tendrá que pagar por su propia seguridad. Pero lo que echará en falta no serán solo los escoltas que la acompañan desde que dejó su trabajo en la Casa Blanca el 20 de enero, sino los análisis de inteligencia y la supervisión de las amenazas contra ella que se manejan en las redes. Estas son algunas de las medidas de seguridad que forman parte de su protección, considerada especialmente importante por Joe Biden al considerarla un imán del odio racista y sexista que ese rol trae.

Normalmente los vicepresidentes solo tienen garantizada la protección de los servicios secretos durante seis meses, pero Biden extendió la de Harris otros seis meses adicionales hasta el 26 de enero.

Joe Biden extendió la escolta de Harris más allá de los 6 meses habituales y se la concedió a los hijos del actual presidente

A diferencia de lo que ahora quiere hacer Trump, Biden sí que respetó la inusual protección a los hijos del republicano, que el propio Trump autorizó para ellos en los últimos días de su primer mandato, a pesar de que lo habitual es que solo la tengan los menores de 16 años. Donald Jr., Ivanka, Jared Kushner, Eric y su esposa Lara, y Tiffany, además de unos cuantos ayudantes, la recibieron durante seis meses después de que su padre dejase la Casa Blanca en enero de 2020, siempre a cargo de los contribuyentes.

Carrera presidencial

La especulación de que Harris pueda volver a ser candidata presidencial se ha disparado a raíz de que renunció hace dos semanas a ser gobernadora de California, lo que puede haber aumentado la sensibilidad del presidente sobre su protección.

No es que no lo haya hecho antes. Trump ha utilizado la seguridad para vengarse de sus enemigos políticos, quitándosela a su ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pese a que está amenazado de muerte por Irán, a su exjefe de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci; su ex secretario de Estado, Mike Pompeo; y los hijos de Biden, Hunter y Ashley, a quienes también se la había extendido su padre, siguiendo la costumbre iniciada por el mandatario republicano.

«Cuando ellos caen bajo, nosotros respondemos con altura», solía decir Michelle Obama en los mítines de campaña contra Trump. Así ha respondido la ex número dos del Gobierno, a través de una portavoz. «La vicepresidenta está agradecida al Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso permanente con su seguridad», ha asegurado en un comunicado Kirsten Allen.