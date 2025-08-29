Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kamala Harris, rodeada de seguridad en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. AFP

Trump retira la protección del Servicio Secreto a la demócrata Kamala Harris

Es una muestra más de la venganza que el presidente se está tomando contra sus rivales políticos, pasados y presentes

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:13

El pasado 22 de agosto, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la primera mujer afroamericana candidata a la presidencia. Un año después, su adversario ... se venga de los enfrentamientos políticos que tuvieron retirándole la protección de los servicios secretos, una orden que será efectiva a partir del lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  3. 3 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  7. 7 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  8. 8 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump retira la protección del Servicio Secreto a la demócrata Kamala Harris

Trump retira la protección del Servicio Secreto a la demócrata Kamala Harris