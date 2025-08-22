Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

John Bolton llega a su residencia durante el registro. Reuters

El FBI registra la casa de John Bolton, exasesor crítico con Trump

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:41

El FBI irrumpió ayer en la casa del que fuese asesor de Seguridad de Donald Trump en su primer mandato, John Bolton, convertido en uno ... de sus críticos más feroces, presuntamente en busca de documentos clasificados que podría tener ilegalmente o haber compartido.

