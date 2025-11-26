Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joseph y Rose Kennedy con sus hijos Patricia, Edward, Kathleen, Eunice, Rosemary, John, Jeanne y Robert en 1934. AFP

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La joven nieta de JFK anunciaba hace unos días que padece un cáncer terminal, un nuevo golpe para un clan que parece perseguido por la tragedia

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:14

La familia Kennedy parece vivir bajo una sombra perpetua: ninguna de sus generaciones ha logrado escapar de padecer una tragedia. La más reciente es la ... de Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien anunció la semana pasada que, a sus 35 años, enfrenta un cáncer incurable. Según los especialistas, la agresiva leucemia que padece podría arrebatarle la vida en menos de un año. La noticia llegó en un momento que justamente debía ser de felicidad y plenitud para ella y su pareja: acababan de recibir a su segundo hijo. «Lo primero que pensé fue que mis niños, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían», confesó Schlossberg.

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales