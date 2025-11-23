Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los niños de la familia Kennedy mientras toman un baño en las playas de la villa Hyannis, en Massachusetts. EFE

La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia

Tatiana Schlossberg, nieta del malogrado presidente de Estados Unidos ha sido diagnosticada de cáncer terminal a los 35 años

Joaquina Dueñas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La familia Kennedy está haciendo frente a una nueva tragedia. Tatiana Schlossberg, nieta de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos asesinado en Dallas, ... Texas, el 22 de noviembre de 1963, ha anunciado que padece un cáncer terminal con apenas 35 años. 'Una batalla con mi sangre' se titula el texto con el que ha comunicado el fatal diagnóstico en 'The New Yorker'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  10. 10 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia

La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia