Aviones hacen cola en el aeropuerto de Atlanta para poder despegar. EFE

Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

La medida afectará a los 40 principales aeropuertos del país y busca garantizar la seguridad ante la ausencia de controladores, que han dejado de cobrar por el bloqueo de los presupuestos

T. Nieva

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de su historia al sumar ya 37 días, obligará a partir de mañana viernes ... a una reduccción del 10% de los vuelos en 40 importantes aeropuertos del país. La medida, anunciada a última hora del miércoles por el secretario de Transporte, Sean Duffy, pretende garantizar la seguridad de los aeródromos, gravemente afectados ya por retrasos generalizados, falta de personal, largas colas en los controles de pasajeros al quedar sin sueldo 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

