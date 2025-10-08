Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pasajero en el aeropuerto Ronald Reagan. AFP

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El miedo a los impagos y la situación general de incertidumbre provocan una escasez de personal

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:07

Comenta

La combinación de escasez de personal, retrasos y cancelaciones de vuelos debido al cierre del Gobierno federal, que atraviesa su segunda semana en esta situación, ... ha desatado en los últimos días el caos en los principales aeropuertos de Estados Unidos, con el consiguiente impacto en miles de pasajeros nacionales y extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país